Песков уличил Зеленского в двойных стандартах по выборам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно условий проведения выборов в стране, назвав их противоречивыми и запутанными.

Зеленский публично выступил с заявлением, утверждая, что Россия не сможет вмешиваться в проведение украинских выборов, подчеркивая независимость Украины. Вместе с тем, заметил Песков, ранее сам Зеленский активно призывал иностранные государства, особенно США, поддержать Украину в обеспечении избирательных процессов, фактически открыв дверь внешнему вмешательству. Таким образом, позиция Зеленского выглядит нелогичной и несогласованной, указал представитель Кремля.

Зеленский заявил, что Украина не будет проводить выборы на территориях, которые Киев считает утраченными и находящимися под контролем России. Он также отметил, что серьезной проблемой остается участие в голосовании граждан Украины, находящихся за границей, и сообщил о работе МИД по созданию для этого необходимой инфраструктуры.

Подводя итог, Песков отметил, что Кремль внимательно следит за ситуацией, ожидая дальнейших шагов и оценивая реакцию Запада на новые инициативы.


