Новый инвестор в ОЭЗ «Ворота Байкала» построит гостиницу на Байкале

Компании «Байкальский курорт» присвоили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в городе Байкальск. Инвестор намерен вложить порядка 200 млн рублей в создание трехзвездочной гостиницы с объектами для размещения гостей, питания и организации мероприятий. Проект планируют реализовать к 2028 году.

Виктор Цишковский, исполняющий обязанности министра экономики региона, пояснил, что успешное привлечение инвесторов стало результатом целенаправленной работы правительства Иркутской области по улучшению инвестиционного климата. Только за последний год число резидентов увеличилось на четыре компании, а сама зона заняла лидирующую позицию среди аналогичных проектов России.



Всего в ОЭЗ зарегистрированы теперь 29 резидентов, общий объем запланированных инвестиций превысил 15 млрд рублей, ожидается создание почти тысячи рабочих мест. Основные направления инвестиционных проектов включают развитие гостиничного хозяйства, ресторанного дела, спортивных комплексов и развлекательной инфраструктуры.

Напомним, для резидентов зоны действуют существенные преференции, включая льготное налогообложение. Кроме того, с ноября 2025 года бизнес, работающий в ОЭЗ «Ворота Байкала», может претендовать на льготные инвестиционные кредиты под 10% годовых на сумму до 200 миллионов рублей в рамках специальной программы Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Эта мера позволяет снизить финансовую нагрузку на компании на этапе активных инвестиций.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» создана в Байкальске для формирования современного, экологичного центра притяжения туристов. Создание ОЭЗ соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство» – способствовать социально-экономическому развитию территории, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения за счет роста инвестиций в туристическую отрасль.

Иркутская область по совместному с Бурятией федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал» к 2036 году планирует принимать до 5 млн туристов ежегодно. В 2024 году турпоток в Иркутской области составил 2 млн человек, в Бурятии — 600 тысяч. Таким образом, речь идет о двукратном увеличении текущего турпотока.