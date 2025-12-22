Набиуллина объяснила, почему жильё дорожает без льготной ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему цены на новостройки в России продолжают расти в 2025 году, несмотря на завершение всеобщей льготной ипотеки в июле 2024 года. По её словам, спрос на жильё поддерживают не только оставшиеся льготные программы, такие как «Семейная ипотека» и Дальневосточная ипотека, но и другие формы покупки, например, рассрочки, задолженность по которым достигла 1,5 трлн рублей, передаёт РБК.

«Семейная ипотека — это адресная программа, хотя и достаточно крупная, и она остается основным драйвером ипотеки. В этом году на нее приходится около 70% общего объема ипотечных выдач», — сказала Набиуллина. Также сохраняются Дальневосточная ипотека и другие льготные жилищные программы. Кроме того, россияне в последнее время все охотнее берут рыночную ипотеку, и она будет все более доступна по мере снижения инфляции, ключевой ставки и след за этим — процентных ставок по ипотеке, пояснила глава Центробанка.

Набиуллина отметила, что рост цен существенно замедлился и сильно варьируется по регионам. Например, в Краснодарском крае, одном из самых «горячих» рынков, цены выросли всего на 4,3%, что ниже уровня инфляции. В целом по стране динамика замедляется по сравнению с прошлым годом.

Глава ЦБ подчеркнула, что для более медленного роста цен необходимо повышать производительность труда в жилищном секторе и делать льготные программы максимально адресными. Безадресные программы, по её мнению, разгоняют спрос слишком быстро, что приводит к резкому росту цен, как это было ранее.

Напомним, что решением Совета директоров Банка России от 19 декабря ключевая ставка была снижена с 16,5% до 16%. По мнению аналитиков, влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ может положительно сказаться на российской экономике по итогам 4 квартала 2025 года. Временной лаг между снижением ключевой ставки и реакцией реального сектора экономики на эту меру составляет около 3-4 месяцев. В настоящее время экономическую динамику в России можно охарактеризовать как «мягкую посадку» экономики, означающую, что экономика страны смогла избежать рецессии.