Цены на сливочное масло в России опустились ниже прошлогодних значений

Средняя розничная цена на сливочное масло в России в декабре впервые за последние двенадцать месяцев опустилась ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз», стоимость килограмма продукта в среднем по стране составляет 1178,8 рубля.

«За январь – октябрь объем выпуска сливочного масла составил почти 285 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост производства способствует поддержанию стабильной ценовой ситуации в этом сегменте», – сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Стабилизации цен способствовал рост производства сырого молока, который за год составил 3,5%, а также увеличение предложения сливочного масла на рынке на 2,9%. Розничные цены на этот продукт за последний месяц снизились на 0,7%.

По информации Федеральной антимонопольной службы, наценка в крупных торговых сетях на сливочное масло «первой цены» в середине декабря составила всего 1,3%. Это ниже среднего показателя по корзине социально значимых товаров.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС и индексация регулируемых тарифов будут оказывать существенное влияние на динамику цен в ближайшие месяцы, а итоговый эффект этого фактора регулятору еще предстоит оценить.