США представили обновленную версию мирного плана для Украины

Спецпосланник США Стив Уиткофф оценил переговоры в Майами по урегулированию конфликта на Украине как продуктивные и конструктивные. В ходе встреч обсуждался 20-пунктный мирный план, вопросы гарантий безопасности и экономического развития Украины, передаёт РБК.

«За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных встреч с американскими и европейскими партнёрами», — написал Уиткофф в X. Особое внимание уделялось срокам и последовательности следующих шагов в переговорном процессе.

Украина остаётся приверженной достижению справедливого и устойчивого мира, подчеркнул спецпосланник. Приоритетами остаются прекращение боевых действий, обеспечение гарантий безопасности и создание условий для восстановления страны.

Новый раунд консультаций стартовал 19 декабря с участием украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым. Также в переговорах участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Президент Зеленский сообщил, что США предложили провести прямые переговоры с участием Украины, России и Европы, что Киев поддержал.

В эти же дни в Майами проходили переговоры между представителями США и России — Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Кириллом Дмитриевым. Кремль ожидает от Вашингтона сформированной позиции по итогам дискуссий с Киевом и ЕС.

По итогам переговоров Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли сорвать процесс. Изначально мирный план США включал 28 пунктов, но был сокращён и переработан после обсуждений с Украиной и Европой. Москва выразила недовольство некоторыми положениями и ожидает ухудшения документа.

Ранее The Wall Street Journal выделила пять ключевых препятствий на пути к миру между Россией и Украиной, несмотря на продолжающиеся обсуждения обновленного мирного плана, предложенного США. Стороны конфликта расходятся по принципиальным вопросам, среди которых – территориальный вопрос, отказ Украины от стремления вступить в НАТО, численность украинской армии, статус русского языка, контроль над Запорожской АЭС.