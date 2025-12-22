«Аватар 3»: Кассовые сборы разочаровали Disney

Третий фильм культовой франшизы «Аватар: Огонь и пепел» возглавил бокс-офис в минувшие выходные, собрав в Северной Америке $88 млн. Хотя картина стала лидером сборов, ее показатели не достигли ожиданий Disney, рассчитывавшей минимум на $90 млн. Между тем, мировые сборы добавили еще $257 млн, позволив картине частично компенсировать дефицит бюджета, сообщает РБК.

Несмотря на то, что премьерные доходы превысили дебют оригинального «Аватара» ($77 млн в 2009 году), третья часть сильно уступает второму фильму («Аватар: Путь воды»), заработавшему $134,1 млн в первые дни показа в декабре 2022-го.

Режиссером трилогии вновь выступил Джеймс Кэмерон, известный своим вниманием к мельчайшим деталям и технологическим новшествам. Новый фильм повествует о дальнейшей судьбе семьи главного героя Джейка Салли на планете Пандора, фокусируясь теперь на приключениях младшего сына Ло’ака.

Права на фильмы серии перешли к Disney в результате сделки с 20th Century Fox в 2019 году за сумму около $71,3 млрд. Компания активно развивает тему франшизы, открывая тематические зоны в парках развлечений по всей территории США.