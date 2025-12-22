Новости

Банк России снизил ключевую ставку, но банки не спешат снижать ставки по вкладам

Большинство банков решили сохранить высокие процентные ставки по вкладам даже после снижения Банком России ключевой ставки на полпроцента, сообщает газета "Ведомости". Это связано с желанием удержания клиентов, особенно в преддверии новогоднего сезона, когда многие ищут выгодные вклады. При этом ставки по кредитам снижаются.

Так, ВТБ быстро среагировал на изменения Центробанка, объявив о снижении кредитных ставок на потребительские кредиты вплоть до 3 п.п.. Депозитные же ставки сохранились высокими, доходя до 16% годовых.

Сбербанк также сократил проценты по кредитованию: минимальный тариф по потребительским займам уменьшится до 19,4% годовых, а ипотека на квартиры, приобретаемые через сервис «Домклик», станет дешевле – начиная от 15,9% на жилье в новостройках и от 16,5% на вторичное жильё. Ставки по вкладам останутся неизменными на уровне до 16% годовых до конца первых чисел января следующего года.

Таким образом, банки предпочитают поддерживать привлекательные условия депозитов, стремясь привлечь новых клиентов и удержать существующих.

Напомним, что решением Совета директоров Банка России от 19 декабря ключевая ставка была снижена с 16,5% до 16%.

Ранее ЦБ предупредил о возможном дефиците ликвидности банковской системы в 2026 году. Регулятор утверждает, что дефицит составит примерно от 2,5 до 3,5 триллионов рублей. Основной причиной оттока ликвидности станут растущие объемы наличных денег в обороте и увеличение размера обязательных резервов кредитных учреждений пропорционально росту общей денежной массы.


