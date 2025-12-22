76% российских компаний в 2026 году планируют проиндексировать зарплаты

Около 76% российских предприятий планируют проиндексировать заработные платы своим сотрудникам в 2026 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса Банка России, опубликованного в рамках регулярного доклада о состоянии региональной экономики.

Средний размер планируемого увеличения зарплат, по информации компаний, составит 5–10%, что примерно соответствует текущему уровню официальной инфляции. Для сравнения, в 2024 году индексацию проводили порядка 93% опрошенных предприятий, а в 2025 году – около 83%.

«Снижение спроса делает индексацию зарплат рискованной из-за того, что маржа не всегда позволяет компенсировать расходы. В ответ на эти вызовы все больше компаний переходят на смешанную модель вознаграждения: базовая часть оклада увеличивается умеренно, а остальная часть выплат может быть переменной», – пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Согласно исследованию hh.ru, медианная предлагаемая заработная плата в Сибирском федеральном округе по итогам ноября 2025 года составила 76,1 тыс. рублей. За период с января по ноябрь текущего года этот показатель вырос на 10%, что в абсолютном выражении означает прирост в 6,9 тыс. рублей.