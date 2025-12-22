Накануне Нового года РСХБ запустил акцию «Выгодные траты» по накопительным счетам

Новости

Россельхозбанк представляет акцию «Выгодные траты» для физических лиц по накопительному счету «Мой счет». Активные клиенты банка могут увеличить доходность до 13,5% годовых. Размер надбавки зависит от расходов по картам РСХБ: чем больше траты, тем выше ставка.

Доходность по накопительному счету «Мой счет» в рамках акции составит:

  • 11,5% годовых – при тратах по картам банка от 10 000 рублей в месяц;
  • 12,5% годовых – при тратах от 30 000  рублей в месяц;
  • 13,5% годовых – при тратах от 50 000  рублей в месяц.

Надбавка начисляется на фактический остаток средств, не превышающий 1,5 млн рублей.

Параллельно стартует акция РСХБ «Ультра выгодные траты» для клиентов тарифа «Ультра». По ней действуют повышенные ставки: 14% годовых при тратах от 50 тыс. рублей и 15% годовых – от 250 тыс. рублей. Начисление процентной надбавки осуществляется на фактический остаток средств, не превышающий в 10 млн рублей.

«Накопительные счета – инструмент, который позволяет свободно распоряжаться тратами и при этом иметь доход по процентам. Такой комбинированный подход востребован среди наших клиентов, поэтому мы  постоянно совершенствуем линейку продуктов, чтобы предлагать максимально выгодные и удобные решения», – прокомментировала заместитель Председателя Правления РСХБ Екатерина Романькова.

Акции «Выгодные траты» и «Ультра выгодные траты» действуют до 30 апреля 2026 года.

При этом для новых клиентов РСХБ предлагает приветственную ставку в 15%  по накопительному счету.

Открытие и управление продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке. Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

