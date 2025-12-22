Электромобили теряют популярность в России: продажи упали на треть

Объем продаж новых электромобилей в России за январь—ноябрь 2025 года снизился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 11 202 единицы, согласно отчету аналитического агентства «Автостат». Основной причиной падения эксперты называют подорожание автомобилей, слабое развитие сети зарядных станций и переход покупателей на гибриды.

Осенью рейтинг брендов электромобилей возглавляют российские производители: марка АМБЕРАВТО, продавшая 404 автомобиля, занимает лидирующую позицию, следом идет Evolute с результатом 222 машины. Третье место досталось китайскому бренду Zeekr (196 авто), далее идут Xiaomi (172 шт.) и BYD (154 шт.).

Среди конкретных моделей абсолютным лидером выступает седан АМБЕРАВТО A5: 404 реализованных экземпляров в ноябре, что составляет четверть рынка. Второе место принадлежит кроссоверу Zeekr 001 (108 ед.), а третьим стал кроссовер Avatr 11 (101 единица). Четвертое место занял недавно вышедший на рынок автомобиль Xiaomi YU7 (86 шт.), замыкает пятёрку электрокроссовер Evolute i-JOY (83 шт.).

Экспертное сообщество полагает, что в следующем году значительного повышения интереса россиян к электромобилям ожидать не стоит.