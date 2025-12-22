Too much – Матвиенко обвинила ветклиники в космических ценах на содержание собак

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, выступила с резким заявлением на пленарном заседании, проходящем перед ежегодной пресс-конференцией президента России Владимира Путина. Она обратила внимание на крайне высокие цены на стационарное лечение собак в специализированных клиниках, передаёт газета "Ведомости".

Приводя конкретные цифры, Матвиенко рассказала, что один день нахождения животного в больнице может стоить порядка 90 000 рублей, а некоторые клиники предлагают услуги за меньшую сумму, но «это уже хуже качество». Спикер привела пример случая, когда знакомые заплатили 180 000 рублей за две ночи в лечебнице.

«Коллеги, ну это не дело. Ну далеко не все, так мягко скажу, могут позволить себе вылечить свою собаку. Давайте посмотрим. Может быть, создать условия благоприятные для клиник. Либо государственные клиники – чтобы была конкуренция. Ну немыслимо просто. Можете проверить мою информацию – она достоверная – и потом проинформировать. <...> Я очень люблю собак, я переживаю всегда. Ну так нельзя. Too much. Ну то есть запредельные расценки», – сказала Матвиенко. Профильные комитеты СФ должны до конца февраля представить ей записку, «сколько клиник, почему так дорого».

Такие цены, по её мнению, делают качественное медицинское обслуживание собак практически недоступным для большинства россиян. «Люди не смогут содержать заболевшего питомца, потому что лечение стоит огромных денег», – заметила Матвиенко, добавив, что сама любит собак и обеспокоена сложившейся ситуацией.

Она дала поручение соответствующим комитетам Совета Федерации изучить ситуацию и выяснить, достаточно ли в стране ветеринарных клиник и почему услуги оказываются настолько дорогостоящими. Срок исполнения поручения назначен до конца февраля.

Комментируя выступление Матвиенко, владелица питомника Татьяна Дворянчикова пояснила, что большинство московских клиник устанавливают разумные цены, порядка 20 000 рублей в сутки, но существуют заведения, ориентированные исключительно на обеспеченную публику, где цены гораздо выше.