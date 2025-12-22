Предприятие Эн+ получило престижную награду за инновационный проект строительства дорог

Компания Иркутскзолопродукт (входит в Эн+) стала победителем престижной премии Russian Demolition Awards в номинации «ESG. Охрана окружающей среды».

Награда присуждена за реализацию инновационного проекта по использованию золошлаковых материалов при строительстве автомобильных дорог Иркутской области. В 2024 году компания совместно с Дирекцией автодорог, Дорожной службой Иркутской области и Иркутским политехническим университетом (ИРНИТУ) успешно завершила пилотный проект на участке дороги Верхний Булай – Лохово – Нены в Черемховском районе.

«Это признание подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, – комментирует Алексей Покрыщенко, директор ООО «Иркутскзолопродукт». – Применение золошлаковых материалов в дорожном строительстве – это не только экологически ответственное решение, но и экономически выгодное. Наши технологии позволяют снизить стоимость строительства дорог до 21%, при этом получая качественное и долговечное покрытие, испытанное в суровых климатических условиях Приангарья».

Что такое золошлаковые материалы?

Золошлаковые материалы (ЗШМ) получают из золошлаковых отходов, которые образуются при работе тепловых электростанций в процессе сжигания угля. Эти отходы относятся к V классу опасности – наименее опасному: всего существует пять классов, где I класс – наиболее опасные отходы, а V – практически неопасные. Например, к V классу относятся: бумага и картон, дерево, стекло.

Проверено временем и наукой

На экспериментальных 500-метровых участках проекта-победителя премии Russian Demolition Awards золошлаковые материалы применялись практически во всех элементах дорожной конструкции: от земляного полотна до оснований дорожных одежд. Научное сопровождение проекта выполняли сотрудники кафедры автомобильных дорог ИРНИТУ под руководством доцента Надежды Слободчиковой и профессора Сергея Шабурова.

Мониторинг эксплуатации участка с осени 2024 года по лето 2025 года показал стабильные характеристики дорожного покрытия, а испытания подтвердили высокую прочность материала, устойчивость к влаге, морозам и температурным перепадам – критически важные качества для дорог в Сибири.

Замена традиционных природных материалов (щебня, песка, гравия) безопасным вторичным сырьем – золошлаковыми материалами – в дорожном строительстве позволяет не создавать новые площади золоотвалов и сохранять природные ресурсы Байкальского региона.