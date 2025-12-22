Размер детских пособий в 2026 году определён правительством России

В Государственной Думе сообщили о размере пособий семьям с детьми в следующем году. Согласно информации депутата Алексея Говырина ("Единая Россия"), опубликованному РИА Новости, сумма выплат варьируется от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. рублей в месяц в зависимости от уровня доходов и степени нуждаемости семьи.

По словам парламентария, размеры пособий составят:

- 9 185 рублей при уровне пособия в 50% от прожиточного минимума,

- 13 778 рублей при уровне пособия в 75%,

- 18 371 рубль при полном объеме помощи (100%).

Кроме того, было отмечено, что прожиточный минимум в 2026 году возрастёт до 18,9 тыс. рублей на душу населения, включая сумму около 18,4 тыс. рублей для детей и примерно 20,6 тыс. рублей для работающих граждан.

Ранее сообщалось, что многодетные матери Иркутской области, имеющие пять и более детей, смогут претендовать на новые правила расчета пенсии с начала 2026 года. Теперь будут учитываться абсолютно все дети, ранее же брались в расчет лишь четверо первых. Для женщин, ухаживающих за последующим ребёнком в течение полутора лет и больше, предусмотрено дополнительное начисление коэффициентов равное 8,1 баллу за каждого дополнительного ребёнка. Всего новшества затронут порядка восьми тысяч семей Иркутского региона, чьи родители смогут повысить пенсию согласно изменениям.