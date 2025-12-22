Китай начал поставки своего сыра в Россию

В ноябре Россия впервые получила партию сыра из Китая. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на статистику таможенной службы КНР. Поставлено было восемь тонн сыра общей стоимостью чуть менее ста тысяч долларов ($93 000).

Какой именно сорт поступил в страну, пока неизвестно. Стоит отметить, что среди ассортимента китайских производителей представлены как традиционные европейские виды, так и уникальные региональные продукты, созданные из специфичных видов молока — буйволового или ячьего.

Ранее Россельхозбанк отмечал в своём исследовании бурный рост популярности молокосодержащей продукции в России. Если в 2022 году средний уровень потребления молочки на душу населения составлял 241 килограмм, в 2023 – 247 кг, то уже в 2024 году – 250 кг, показывая стабильный тренд роста спроса. Тем временем внутренние сыродельные предприятия продолжают наращивать мощности. Так, в 2024 году российское производство сыров и сырных продуктов преодолело барьер в миллион тонн, приблизившись к значению в 1,04 миллиона тонн.