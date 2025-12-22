Ситуация критична: Минэкономики возьмет контроль над долгами госкомпаний

Министерство экономики создаст специальную рабочую группу вместе с бизнесом, Центральным банком и корпорацией поддержки малого предпринимательства (КМСП) для контроля над платежами государственных компаний по заключённым контрактам в рамках закона № 223-ФЗ. Решение принято после резкого увеличения числа жалоб от субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) на неоплату договоров государственными заказчиками, сообщает газета "Ведомости".

Согласно информации, полученной «Ведомостями», объём просрочки платежей госкомпаниями увеличился в 2,7 раза в течение текущего года по сравнению с предыдущими показателями. Если в 2024 году поступило всего 200 заявлений на сумму 1,5 млрд рублей, то в 2025-м количество заявок выросло до 548, а сумма претензий достигла почти 4 млрд рублей.

Помимо рабочей группы, предлагается ввести новые меры ответственности для руководства государственных организаций, в частности, включить показатель отсутствия долгов перед поставщиками в систему оценки эффективности управления (KPI). Эти инициативы поддержаны несколькими ведомствами, включая Министерство финансов и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Эксперты подчёркивают, что проблема с неплатежами становится хронической и затрагивает разные сектора экономики, включая строительство, ИТ-технологии и промышленность.

По словам члена координационного совета «Деловой России», учредителя ГК «АИР» Алексея Кучмина задержки нередко длятся от месяца до трех. Для крупной корпорации это простой способ бесплатно пользоваться деньгами, получая по факту беспроцентный кредит, отмечает Кучмин.

Обсуждение проблемы хронических неплатежей проходит не впервые. Эту тему поднимали на совместном заседании Координационного совета по взаимодействию крупного бизнеса и малого и среднего предпринимательства (МСП) с участием представителей Минэкономразвития. По итогам заседания Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с организацией «Опора России» разработали ряд предложений по улучшению условий расчетов по государственным контрактам.

Так, например, бизнес-сообщество предлагает утвердить строгий регламент оплаты обязательств государственными компаниями перед субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Конкретно предлагается принять постановление правительства, которое установит обязательный срок оплаты заказов и оказанных услуг в пределах семи рабочих дней после приемки товаров или оказания услуг. Данная инициатива призвана снизить финансовую нагрузку на малый бизнес. Помимо этого, участники совещания предложили активизировать сотрудничество с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) для быстрого разрешения ситуаций, связанных с задержками платежей по контрактам со стороны государственных компаний. Основная цель инициативы — предотвратить случаи длительного ожидания выплат мелкими предприятиями.