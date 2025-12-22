Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Федеральный центр понимает глубину инфраструктурных проблем в стране – и это радует
«На пике ключевой ставки мы взяли кредит на новое оборудование»
«Клиенты ждут не обещаний, а четкости и партнерства»
Все материалы сюжета

Сбер снижает ставки по кредитам

Сбер снижает стоимость заемных средств для клиентов, не меняя условия по сбережениям.

С 22 декабря минимальная ставка потребительских кредитов снизится до 19,4% годовых. С 25 декабря Сбер улучшает условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины Домклик: максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1% до 1,5%.

Минимальные ставки на Домклик составят:

  • от 15,9% – на покупку первичного жилья;
  • от 16,5% – на покупку вторичного жилья.

Ставка по вкладам сохраняется на уровне до 16% годовых до 5 января 2026 года.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. Байкальский банк ПАО Сбербанк erid:2Vfnxxx3ytu

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес