Сбер снижает ставки по кредитам

Сбер снижает стоимость заемных средств для клиентов, не меняя условия по сбережениям.

С 22 декабря минимальная ставка потребительских кредитов снизится до 19,4% годовых. С 25 декабря Сбер улучшает условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины Домклик: максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1% до 1,5%.

Минимальные ставки на Домклик составят:

от 15,9% – на покупку первичного жилья;

от 16,5% – на покупку вторичного жилья.

Ставка по вкладам сохраняется на уровне до 16% годовых до 5 января 2026 года.