«1661» – твой год, твой дом, твоя история, твой Иркутск

Не просто квадратные метры, а История, воплощенная в каждой детали, каждом элементе. Компания «ДомСтрой» анонсировала новый, как подчеркивают в компании, особенный проект – «1661». Жилой комплекс комфорт-класса, который напомнит иркутянам о том, что они живут в прекрасном месте с невероятным историческим и культурным наследием. О новом объекте компании, его архитектурных и планировочных решениях и о том, что стоит за цифрой «1661» нам рассказала генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова.

«Мы не просто строим – мы рассказываем про Иркутск, про вехи его становления»

«Для нас этот проект особый, мы вынашивали его очень долго, – рассказала Татьяна Красноштанова на встрече с журналистами. – Наша компания уже более 20 лет на рынке, мы построили десятки объектов, более 500 тысяч кв. м жилья, мы учились, развивались, впитывали в себя то, что хотели бы воплотить в одном из лучших жилых комплексов Иркутска».

И вот пазл, наконец, сошелся – в следующем году «ДомСтрой» приступает к строительным работам на площадке в Октябрьском округе города на пересечении улиц Красноказачьей и 30-й дивизии.

По словам Татьяны, для разработки концепции и названия ЖК компания привлекла известное московское маркетинговое агентство.

«Мы рассказали им, что строим в Иркутске не только жилье, но и школы, садики, дороги. И что Нижнюю набережную, где стоит памятник первопроходцам, недалеко от того места, откуда начинался Иркутск, тоже построили мы. Что гордимся городом, в котором живём. И из этого родилось название: «1661» – дата основания иркутского острога. Мы хотим напомнить иркутянам, в каком прекрасном месте с богатой историей они живут», – пояснила она.

«1661» – это повесть и про историю Сибири, и про ее природу, и про Иркутск: его знаменитых людей, архитектурные стили, вехи становления и развития.

«Мы хотим, чтобы наши дома было интересно разглядывать»

По словам Татьяны Красноштановой, компания вдумчиво подошла к архитектурным и фасадным решениям, чтобы жилой комплекс не выглядел монолитом, чтобы его было интересно разглядывать, подмечать детали. Ну и конечно, чтобы новое здание стилистически вписывалось в существующую окружающую застройку.

«В отделке фасадов мы будем использовать семь различных материалов, в том числе натуральных: например, стилобат, который объединит все три дома ЖК, будет выполнен с применением песчаника. В одной из блок-секций часть окон будут располагаться под углом к фасаду, по диагонали. В другой мы «разбросали» по фасаду выступающие панорамные балконы, – уточнила Татьяна.

В одной из блок-секций часть окон будут располагаться под углом к фасаду.

Помимо дворовых детских площадок, в ЖК «1661» предусмотрена и просторная двухуровневая игровая внутри жилого комплекса.

Коммерческие помещения «ДомСтрой» спроектированы под конкретные виды бизнеса.

Кстати, коммерческие помещения в стилобате «ДомСтрой» с самого начала проектирует так, чтобы они были максимально удобными для конкретного направления бизнеса – двухуровневое большое пространство отлично подойдет для фитнес-студии или тренажерного зала, а помещение с кондиционирующей вытяжкой явно предназначено для кафе. Таким образом, девелопер планирует насытить коммерческую часть здания максимально широким спектром услуг.

Все три блок-секции компания намерена возводить одной очередью, чтобы владельцы квартир могли заехать, сразу понимая, какой вид будет из их окон, и не терпеть стройку под окнами.

Три блок-секции будут построены одновременно.

«В дизайне используем элементы иркутского брутализма, иркутского барокко и деревянного зодчества»

Дизайнерскими парадными в Иркутске, кажется, никого уже не удивишь. Однако и здесь девелопер нашел интересное решение для проекта «1661». В оформлении парадных дизайнеры предложили использовать аутентичные иркутские архитектурные стили – иркутский брутализм, иркутское барокко и деревянное зодчество.

«В каждом из трех домов подъезды будут выполнены в разных стилях. Скажем, брутализм – это стиль монументальный: бетон, кирпич, металл. Но вместе с тем – это высокие арки, четкие формы. Зодчество – это дерево, камень, орнаменты. Мы постарались использовать эти материалы, эти элементы и цвета в дизайне – ненавязчиво, не забывая про комфорт жителей. Будет и еще один стиль – природный: дизайнеры вдохновлялись красотой Ангары и Байкала», – рассказала Татьяна Красноштанова.

В общественных пространствах появятся инсталляции, которые будут рассказывать об истории Иркутска – о важных событиях, известных людях, архитектурные памятники. А в лифтах будут звучать сибирские сказки.

«В каждом подъезде у нас будет два лифта, которые соединят этажи не только с главным входом в парадную, но и с подземным паркингом и кладовыми. Лифты мы выбираем скоростные, чтобы минимизировать время перемещения жителей между этажами», – уточнила генеральный директор «ДомСтрой».

В каждом подъезде будет два лифта.

«Этот жилой комплекс признали "зеленым домом"»

Позаботились проектировщики и о самых маленьких жильцах – помимо дворовых детских площадок, в ЖК «1661» предусмотрена и просторная двухуровневая игровая внутри жилого комплекса, чтобы ребятишки могли играть со сверстниками и в плохую погоду, когда гулять совсем не хочется. Тут же будет находиться колясочная и санузел.

В девелопменте стало хорошим тоном зонировать прогулочные зоны – и «1661» не исключение. Здесь будут площадки для игр и тихие зоны, где можно будет посидеть с книгой. Примечательно, что на детских площадках девелопер отказался от популярных сегодня резиновых покрытий в пользу природных материалов – песка, гальки, щепы.

«Мы задались целью сделать наш двор и наш ЖК экологически чистым. Кстати, «1661» признан «зеленым» домом – по проектной документации нам присвоили самый высокий класс энергоэффективности. Это означает усиленное утепление стен, которое позволяет экономить на теплопотреблении», – подчеркнула Татьяна.

«Мы сознательно отказались от студий»

Еще одно отличие «1661» – индивидуальный подход к планировкам квартир. Девелопер предлагает на выбор более 35 вариантов.

«Кто-то хочет окно в санузле, кому-то нужна отдельная гардеробная, квартира с видом на две стороны или, наоборот, камерное, уютное жилище. У нас есть квартиры с окнами в пол и с угловыми окнами, откуда открываются эффектные виды, квартиры с потолками высотой 4,4 метра – при желании в них можно сделать лофтовый этаж. Из 260 квартир можно будет выбрать то, что нужно, что нравится», – отметила Татьяна Красноштанова.

На первом, втором, десятом и шестнадцатом этаже запроектированы квартиры с террасами. На первом это будет скорее уютное патио, окруженное «живой» изгородью, с приватным входом прямо со двора. Жители второго получат в свое распоряжение стилобат.

Татьяна Красноштанова, генеральный директор ГК «ДомСтрой» .

В ЖК предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные и просторные четырехкомнатные квартиры. Площадь начинается от 36 кв. м – девелопер сознательно отказался от студий, чтобы количество квартир на каждом этаже было оптимальным, чтобы соседи знали друг друга в лицо и чувствовали себя комфортно.

«И есть всего две уникальные двухуровневые квартиры – просторные, светлые с террасой, с угловыми окнами, с панорамными окнами в пол, со вторым светом. Это наша изюминка, наша гордость», – приоткрыла секрет собеседница издания.

«Это на 100% просчитанный, выверенный проект»

В 2026 году «ДомСтрой» заходит на площадку. Срок сдачи дома, по проекту, – конец 2028 года.

По словам Татьяны Красноштановой, это условие банков, предоставляющих проектное финансирование, – запланировать трехлетний срок строительства ввиду непростой ситуации на рынке. Но, если экономика оживится, строители готовы возвести ЖК в более сжатые сроки.

«Это чётко просчитанный, выверенный проект – начиная с себестоимости и заканчивая планировками, – подчеркнула Татьяна. – Мы уверены в нём на 100%. И банки тоже понимают, что проект сделан опытными девелоперами, и потому готовы поддерживать его финансово. Мы верим, что сможем преподнести Иркутску такой проект, который расскажет о славной истории города, о людях, которые ее творили и, повторюсь, напомнит, в каком прекрасном месте мы живем».

