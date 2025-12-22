В Иркутской области в 2025 году обследовано более 100 археологических объектов

В Иркутской области за прошедший год завершено обследование 105 выявленных объектов археологического наследия. Основная часть исследований, а именно 83 объекта, проводилась на территории Усольского района, где эта работа теперь полностью завершена.

«На территории Приангарья расположено более четырех тысяч выявленных объектов археологического наследия. Задача специалистов – обследовать и определить их ценность, а также установить границы», – рассказала руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Ирина Белая.

Полевые археологические работы также были проведены в Черемховском районе и в городе Усть-Куте. Исследования, начатые по поручению губернатора Игоря Кобзева в 2022 году, помогают определить границы памятников, чтобы защитить их при строительстве новых объектов.

С 2022 года специалисты установили границы территорий более 300 объектов археологического наследия, проведя свыше 500 полевых исследований в разных районах области. Ежегодно в перечень выявленных памятников включается до пяти новых объектов археологии, которые после экспертизы могут получить статус федерального значения.