ВТБ открыл новый офис в Куйбышевском районе Иркутска

Отделение банка ВТБ открылось в Куйбышевском районе Иркутска на ул. Октябрьской революции, д. 1. Это новый офис банка в перспективном районе, где активно развивается бизнес и торговля.

Для удобства клиентов предусмотрена переговорная комната, а для операций с наличными, платежей и переводов установлены три банкомата в круглосуточном доступе.

«Мы продолжаем развивать наши в офисе в Иркутске и области, ищем для них площадки, которые действительно удобны горожанам и находятся в шаговой доступности для тех, кто живет и работает рядом. Новый офис упростит решение финансовых вопросов тем, кто приезжает в ближайшие торговые центры, выбирает автомобиль в соседнем автосалоне, работает поблизости в крупных компаниях региона. За первые дни мы уже получили позитивные отклики от горожан – а значит, банк движется в правильном направлении. Мы продолжим эту работу и в следующем году», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка Александра Макарова.