Иркутские депутаты отказываются от санаторно-курортного лечения ради спорта

Депутат Городской думы Иркутска Максим Булдаков предложил временно приостановить компенсацию санаторно-курортного лечения депутатам Думы Иркутска до конца 2027 года включительно, сообщает пресс-служба мэрии. По словам автора инициативы, такое решение даст возможность высвободить значительные средства, которые будут направлены на улучшение городской инфраструктуры и поддержки спортивных учреждений.

Максим Булдаков уточнил, что данная мера позволит сэкономить примерно 4 миллиона рублей, которые планируется потратить на содержание Муниципального учреждения «Городской спортивно-методический центр». Финансирование этих мероприятий будет утверждено в рамках внесения изменений в городской бюджет в марте следующего года.

Помимо этого решения, депутаты также внесли важные корректировки в бюджет Иркутска на 2026 год. Теперь общая сумма доходов составит почти 41,7 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета установлена в размере чуть менее 42,4 миллиардов рублей. Дефицитом составит 3,6%.