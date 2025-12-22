Новый бюджет Иркутска 2026: доходы вырастут, дефицит сократится

Депутаты Городской думы Иркутска согласовали изменения в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно корректировкам, общий объем доходов Иркутска составит 41 млрд 680 млн рублей, причем половина этих средств поступит в виде межбюджетных трансфертов из областной казны (21 млрд 243 млн рублей). Расходы составят 42 млрд 424 млн рублей.

Несмотря на превышение расходов над доходами, муниципальные власти смогли значительно сократить дефицит бюджета — с ранее заявленных 4,7% до приемлемых 3,6%. Размер общего дефицита составил 744 миллиона рублей.