Лизинговые компании открывают спецхабы по продаже б/у автомобилей со скидкой до 40%

До начала 2026 года в России появятся около десяти специализированных торговых хабов по продаже подержанных автомобилей с крупными скидками. Проект реализуется ведущими лизинговыми компаниями, такими как «Газпромбанк Автолизинг» и «Интерлизинг». Это связано с большим количеством изъятых транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили, используемые в коммерческих перевозках, такси и службах доставки, сообщают «Известия».

Создавать такую систему решили из-за того, что хранение изъятых автомобилей становится нерентабельным ввиду роста арендной платы за склады, а реализация через обычные дилерские центры экономически неэффективна из-за значительных наценок посредников. Поэтому решено сформировать специализированную торговую инфраструктуру, позволяющую продавать транспортные средства напрямую конечному покупателю, обходя традиционных дилеров.

Директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью группы компаний «Интерлизинг» Сергей Шишкин пояснил: "Хабы позволяют нам оптимизировать процесс подготовки автомобилей к продаже и повысить привлекательность предложений для покупателей."

Компания «Газпромбанк Автолизинг» уже запустила экспериментальную площадку на 300 автомобилей в Ростове-на-Дону, получив позитивные результаты. Теперь организация намерена развивать этот проект и распространять практику организации аналогичных торговых точек в крупнейших городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Как говорят эксперты, хабы позволят покупателям приобрести транспорт с существенными скидками — от 5 до 40% в зависимости от модели автомобиля и срока нахождения на площадке.

Лизинговая отрасль переживает непростые времена. Объем нового бизнеса лизинговых компаний в России за январь-сентябрь 2025 года упал на 47,7%, до 1,38 трлн руб. Девять из десяти крупнейших сегментов показали снижение, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Наиболее значительное сокращение объемов финансирования отмечено в секторе грузовых автомобилей — оно упало на 513 млрд рублей (минус 67%). Как подчеркивают эксперты, жесткая кредитно-денежная политика 2025 года оказала существенное влияние на замедление темпов развития лизингового рынка. Дополнительно серьезно снизились показатели в сегментах железнодорожного оборудования (падение составило 56,5%) и специальной строительной техники (уменьшение на 46,7%).