Иркутская область заняла 44 место в итоговом социально-экономическом рейтинге РИА Новости

Итоговый рейтинг РИА Новости рассчитан путем усреднения баллов регионов по следующим показателям: качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию, научно-технологическому развитию и приверженности населения здоровому образу жизни.

Возглавляет список Москва. Второе и третье места занимают Санкт-Петербург и Московская область. Четвертое место у Республики Татарстан, а пятое – у Свердловской области.

Среди регионов Сибири позиции распределились следующим образом: Новосибирская область находится на 14 месте, Красноярский край – на 22, Иркутская область – на 44, Республика Бурятия – на 72 месте.

Замыкают общий рейтинг: Карачаево-Черкесская Республика (81 место), Республика Алтай (82 место), Еврейская автономная область (83 место), Республика Тыва (84 место) и Республика Ингушетия (85 место).


/ Сибирское Информационное Агентство /
