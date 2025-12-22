Новости

На Байкале пройдет третий международный фестиваль подледного фридайвинга

С 1 по 6 марта 2026 года в поселке Листвянка на озере Байкал состоится третий международный фестиваль подледного фридайвинга «Под лед Байкала». В уникальном экстремальном мероприятии, организуемом Федерацией фридайвинга России при поддержке регионального правительства, ожидается участие более 40 спортсменов.

Фото: Федерация фридайвинга России

«Байкал – одно из самых мощных и вдохновляющих мест на планете для фридайвера. Атмосфера нашего фестиваля по-настоящему уникальна: участники поддерживают друг друга, создавая ощущение единой команды», – рассказал многократный чемпион мира, президент Федерации фридайвинга России Алексей Молчанов.

Помимо соревновательной программы, фестиваль включает образовательный курс для новичков, желающих впервые попробовать ныряние под лед с задержкой дыхания. Особенным событием станет попытка швейцарского фридайвера Вальдемара Брудерера установить новый мировой рекорд по нырянию под лед без гидрокостюма.

В ходе фестиваля также запланированы мастер-классы от ведущих мировых спортсменов. Организаторы подчеркивают, что мероприятие отличается высоким уровнем безопасности, который обеспечивает специальная профессиональная команда страхующих.


