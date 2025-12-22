Новости

Золото устремилось к новым максимумам

Цена на золото на утренних торгах 22 декабря поднялась 1,37%, до $4477,6 за тройскую унцию, обновив установленный в октябре исторический рекорд $4381, после неустойчивой динамики первой половины прошлой недели. Основным драйвером роста для котировок драгметалла выступает ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США.

– На этом фоне инвесторы вновь начали искать альтернативную доллару «тихую гавань» в виде драгметаллов, так как за дальнейшую стабильность доллара уже у многих есть беспокойства на фоне непредсказуемой внешней политики Вашингтона. Поддержкой роста биржевых котировок золота, на наш взгляд, могут выступать предстоящая смена главы ФРС, – поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Большинство экспертов склоняются к тому, что Джерома Пауэлла заменят на одного из сторонников политики президента Трампа, выступающего за более активное смягчение монетарных условий. Высокий спрос на золото продолжают предъявлять центробанки и инвестирующие в драгоценные металлы биржевые фонды. Одновременно с золотом дорожают серебро (+2,05%, до $68,87 за унцию), палладий (+4,8%). Индекс доллара DXY после умеренного роста на прошлой неделе снижается на символические 0,05%, оставаясь ниже 99 пунктов.

– Мы считаем, что в следующем году рост цен на золото замедлится, а до конца 2025-го его котировки будут колебаться в коридоре $4400–4500 за тройскую унцию, – резюмирует Наталья Мильчакова.


