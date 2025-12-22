Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Федеральный центр понимает глубину инфраструктурных проблем в стране – и это радует
«На пике ключевой ставки мы взяли кредит на новое оборудование»
«Клиенты ждут не обещаний, а четкости и партнерства»
Все материалы сюжета

S7 запускает прямые рейсы Иркутск—Гуанчжоу

Авиакомпания S7 Airlines возобновила регулярное сообщение между Иркутском и китайским городом Гуанчжоу. Первый рейс, выполненный на лайнере Boeing 737, вылетел с загрузкой в 97%, что подчеркивает высокий интерес пассажиров к этому маршруту.

Регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Из Иркутска самолёт отправляется либо в 21:25, либо в 22:55, в зависимости от дня вылета. Продолжительность полёта составляет около пяти с половиной часов. Уже в следующем, 2026 году, авиаперевозчик планирует сделать этот маршрут круглогодичным.

Читайте также:

Потеря документов и денег пугают россиян сильнее всего в путешествиях
22 декабря 2025
На Байкале пройдет третий международный фестиваль подледного фридайвинга
22 декабря 2025

Возобновление рейсов открывает для жителей Сибири прямой путь в один из самых динамичных и контрастных мегаполисов Китая. Гуанчжоу, столица провинции Гуандун, — это город-легенда с более чем 2000-летней историей, бывший ключевым портом Морского Шелкового пути. Сегодня он гармонично сочетает древние традиции с ритмом жизни современного экономического центра.

Согласно официальным данным, за январь–ноябрь 2025 года лидерство по числу перевезенных пассажиров в аэропорту Иркутска удержала компания S7 Airlines, которая перевезла 1 721 152 пассажира. Общий пассажиропоток аэропорта Иркутск за указанный период составил 3 722 572 человека, что свидетельствует о росте на 2,7%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1983)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес