S7 запускает прямые рейсы Иркутск—Гуанчжоу

Авиакомпания S7 Airlines возобновила регулярное сообщение между Иркутском и китайским городом Гуанчжоу. Первый рейс, выполненный на лайнере Boeing 737, вылетел с загрузкой в 97%, что подчеркивает высокий интерес пассажиров к этому маршруту.

Регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Из Иркутска самолёт отправляется либо в 21:25, либо в 22:55, в зависимости от дня вылета. Продолжительность полёта составляет около пяти с половиной часов. Уже в следующем, 2026 году, авиаперевозчик планирует сделать этот маршрут круглогодичным.

Возобновление рейсов открывает для жителей Сибири прямой путь в один из самых динамичных и контрастных мегаполисов Китая. Гуанчжоу, столица провинции Гуандун, — это город-легенда с более чем 2000-летней историей, бывший ключевым портом Морского Шелкового пути. Сегодня он гармонично сочетает древние традиции с ритмом жизни современного экономического центра.



Согласно официальным данным, за январь–ноябрь 2025 года лидерство по числу перевезенных пассажиров в аэропорту Иркутска удержала компания S7 Airlines, которая перевезла 1 721 152 пассажира. Общий пассажиропоток аэропорта Иркутск за указанный период составил 3 722 572 человека, что свидетельствует о росте на 2,7%.