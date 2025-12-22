WhatsApp ждёт полный запрет? Роскомнадзор усиливает давление

Роскомнадзор начал вводить постепенные ограничения на функционирование мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По словам ведомства, ограничение вызвано систематическим нарушением российским законодательством, передаёт РБК.

Процесс введения санкций стартовал в августе текущего года, постепенно ухудшая качество работы сервиса. Ограничения введены таким образом, чтобы позволить пользователям плавно переключиться на альтернативные средства коммуникации.

Согласно заявлению регулятора, полная блокировка станет неизбежностью, если компания продолжит игнорировать предписанные законом требования. Ведомство подчеркивает, что процесс дальнейшего ограничения доступности WhatsApp продолжается.

Мониторинг сервисов «Сбой.рф» и Downdetector показал значительное увеличение числа жалоб пользователей на проблемы с работой WhatsApp 22 декабря. Только за этот день было зафиксировано почти 1,6 тысячи сообщений о неполадках, преимущественно поступивших из столицы и регионов: Хакасия, Ярославская область, Мурманск.

Жалобы касались сбоев уведомлений, проблем с передачей сообщений и общей нестабильности приложения. Источник РБК на телеком-рынке сообщил, что замедление работы WhatsApp усиливается, скорость сервиса снизилась на 70–80%, при этом операторы связи к этому не причастны.

Ранее Роскомнадзор неоднократно применял аналогичные санкции против WhatsApp, включая отключение голосовых вызовов, мотивируя это необходимостью борьбы с преступностью и мошенническими схемами. Регулятор заявлял, что несоблюдение норм закона приведет к полному запрету на деятельность мессенджера в России.

Несмотря на введённые ограничения, WhatsApp остаётся одним из наиболее востребованных мессенджеров в стране. В рейтинге Google Play он занимает пятую позицию в категории «Коммуникация». Данные Mediascope показывают, что в октябре 2025 года количество активных пользователей WhatsApp составило 96,2 миллиона россиян, тогда как Telegram пользуется популярностью у 91 миллиона жителей.