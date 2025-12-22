Потеря документов и денег пугают россиян сильнее всего в путешествиях

«Лаборатория Касперского» провела исследование*, выяснив, что именно тревожит наших соотечественников перед отпуском и во время поездок. Выяснилось, что чаще всего русские туристы боятся утратить важные вещи, особенно паспорта и финансы. Ещё одна значимая группа риска связана с цифровыми угрозами, такими как фишинг и кибер-мошенничество.

Российские путешественники указали самые большие опасения:

- потеря документов (60%)

- утрата денежных средств или банковских карт (56%)

- страх за сохранность багажа (около трети)

- болезни и травмы (почти половина опрошенных).

Помимо материальных потерь, тревогу вызывает вероятность технических трудностей, таких как:

- риск пропустить рейс или транспорт (41%)

- потеря телефона или другого устройства (41%)

- отсутствие стабильной связи (каждый третий респондент боится остаться без сигнала)

- неудачный выбор жилья, в котором окажется неудобно находиться (каждый четвертый участник опроса выразил такую озабоченность).

Кроме реальных физических угроз, туристы часто испытывают стресс относительно возможных случаев мошенничества. Так, столкновение с обманщиками стало вторым крупным источником тревоги — примерно четверть респондентов выразила подобное опасение. Цифровые риски тоже воспринимаются серьёзно: треть участников исследования признались, что боятся стать жертвами онлайн-обманов.



Майя Ломидзе, представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР), подчёркивает важность сохранения постоянной связи во время путешествий. Она поясняет, что многие иностранные гости сталкиваются с проблемами, связанными с отсутствием мобильной связи или доступом к Интернету после прибытия в Россию, и рекомендует учитывать подобные нюансы заранее.

«Пользователи иногда недооценивают цифровые риски — а между тем они могут создать серьёзные проблемы в реальной жизни, причём не только во время путешествия. Мошенники внимательно следят за привычками туристов, популярными направлениями, сезонностью и используют это в своих схемах: например, они могут предлагать „горящие путёвки” к летним отпускам, новогодним или майским праздникам, создавать фишинговые ресурсы, имитирующие сервисы для онлайн-бронирования билетов и отелей. В результате жертва может лишиться доступа к своим аккаунтам, потерять деньги и скомпрометировать свои личные данные. Чтобы не омрачить поездку, мы рекомендуем соблюдать базовые правила безопасности: никому не сообщать одноразовые коды и пароли, настроить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам, тщательно проверять адреса сайтов. Также необходимо использовать специальное решение, которое поможет защититься от онлайн-мошенничества и вредоносных программ», — комментирует Андрей Сиденко, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».