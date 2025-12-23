Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 декабря: 11 060,9697 руб/1 г золота и 167,7500/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 060,9697 руб.
- 1 грамм серебра - 167,7500 руб.
- 1 грамм платины - 4 987,8398 руб.
- 1 грамм палладия - 4 291,6899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 185,2497 р. (1,65%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,3000 р. (2,50%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,4598 р. (0,11%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 148,8198 р. (3,35%).