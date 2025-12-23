Каждый второй сибиряк заранее составляет список подарков близким

Опрос ВТБ показал, что каждый третий сибиряк (32%) вместо подарков хотел бы дарить близким больше внимания и эмоций, 27% – перестать гнаться за «идеальным» вариантом презента. При этом больше половины опрошенных отметили, что планируют увеличить бюджет на новогодние траты.

Большинство респондентов стараются заранее оценить свои новогодние расходы. 60% жителей Сибири прикидывают примерную сумму трат, а 18% – скрупулезно составляют бюджет и стараются не выходить за его рамки. 21% опрошенных действуют по обстоятельствам, покупая подарки и праздничные товары без предварительных расчетов.

Праздничное настроение для большинства сибиряков остается главным ориентиром: 52% отмечают радость и предвкушение праздника во время новогодних покупок, хотя 20% ощущают легкий стресс из-за нехватки времени.

Каждый второй сибиряк (50%) заранее составляют список подарков, ориентируясь на пожелания близких и свой бюджет. Треть (31%) ищет вдохновение в интернете, а 16% выбирают подарки в последние дни перед праздником.

Предполагаемый бюджет на новогодние подарки у сибиряков распределился следующим образом: До 5 тыс. планируют потратить 16% респондентов, до 20 тыс. – 32%, до 50 тыс. – 10%, а 3% готовы выделить более 50 тыс. рублей.

63% опрошенных признались, что планируют увеличить расходы на праздники: 48% – на 10-20%, еще 15% – на 20-50%. При этом главными помощниками при подготовке к торжеству респонденты называют кешбэк и бонусные программы (39%), а также стратегия покупать все необходимое заранее (28%).

В целом по стране, каждый третий россиянин хотел бы в будущем меньше тратить на материальные подарки и больше – на эмоции и внимание близким. Еще 33% признаются, что хотели бы перестать гнаться за «идеальным» подарком и не устраивать из праздника марафон покупок. При этом 18% уверены, что менять в своих привычках ничего не нужно.