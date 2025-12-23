Транспортный гигант Петербурга объявил о дефолте

Крупнейший петербургский транспортно-логистический холдинг «Монополия» объявил о техническом дефолте по своим облигациям серии 001Р-02, номинированным на 260 млн рублей. Причина дефолта заключается в дефиците ликвидности, вызванном снижением спроса на транспортные услуги и падением доходов компании, сообщает РБК.
Финансовые трудности возникли вследствие ряда негативных факторов:
- Избыточное предложение на рынке перевозок в конце 2024 года.
- Сокращение объемов грузовых потоков и снижение тарифных ставок.
- Высокие процентные ставки по кредитам увеличили долговое бремя компании.
Эти обстоятельства привели к нехватке денежных средств, необходимой для погашения облигационных займов.
Несмотря на попытки решить проблему, к декабрю 2025 года ситуация ухудшилась настолько, что компании пришлось объявить дефолт. Руководство планирует предложить реструктуризацию задолженности в ближайшее время, однако пока неизвестно, согласятся ли инвесторы принять новые условия обслуживания долга.
Эксперты давно указывают на наличие скрытых банкротств среди крупных транспортных предприятий. «Если вы не видите их, это не значит, что их нет. Просто всё прячется за некими менеджерскими цифрами. <…> Банки, чтобы не показывать просроченную задолженность, не банкротить предприятия, рефинансируют кредиты. Но проблема-то не решается», - говорил в интервью Газете Дело основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.
Захаров подчеркивает, что такая практика лишь усугубляет ситуацию. По его словам, этот замкнутый круг еще не разорвался. Но если так будет продолжаться и дальше, это случится. «Многие предприятия уже в той стадии, когда физически не зарабатывают деньги. Если говорить про транспортную отрасль, то я знаю множество таких – они уже не гасят кредиты, не платят налоги, не оплачивают “Платон”», – подчеркнул в интервью Виктор Захаров.