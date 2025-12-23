Новостройки падают, частный сектор взлетел: что стоит за рекордным вводом жилья в Иркутской области

Иркутская область выполнила годовой план по вводу жилья, сообщил региональный Минстрой в своём телеграм-канале. По данным Иркутскстата на 1 ноября, объем жилищного строительства в регионе достиг 1 625 тыс. кв. метров, что на 7% превышает целевой показатель в 1 520 тыс. кв. метров, установленный Минстроем России на 2025 год в рамках федерального проекта «Жилье» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года темпы роста составили рекордные 22%. В рейтинге субъектов Сибирского федерального округа Иркутская область занимает уверенное второе место по абсолютному объему ввода жилья, уступая только Новосибирской области. Иркутская область заметно выделяется на фоне общероссийских цифр. Так, по прогнозу Минстроя, озвученному 16 декабря, по итогам 2025 года ввод жилья в России снизится на 4,5% и составит 103 млн кв. м.

Фото с телеграм-канала регионального Минстроя

Однако структура ввода жилья в Иркутской области показывает существенный перекос: на многоквартирные дома приходится лишь 232,1 тыс. кв. метров, то есть всего 14% от общего объема. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, до конца 2025 года в регионе планируется ввести дополнительно около 108 тыс. кв. метров многоквартирного жилья. Таким образом, итоговые показатели могут превысить 300 тыс. кв. метров, однако это значительно меньше прошлогодних 405,2 тыс. кв. метров. Таким образом, ввод многоквартирного жилья падает.

Основным драйвером рынка жилья Иркутской области остаётся индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — за 10 месяцев 2025 года введено 1 393 тыс. кв. метров.

ИЖС. Иркутский район

Тройка муниципалитетов-лидеров по общему объему введённого жилья (включая ИЖС и многоквартирные дома) выглядит следующим образом:

1. Иркутский муниципальный округ — 855,8 тыс. кв. метров (где сосредоточен основной объём ИЖС);

2. Город Иркутск — 259,6 тыс. кв. метров;

3. Шелеховский район — 77,4 тыс. кв. метров.

За впечатляющей статистикой по ИЖС в Иркутской области скрывается история с дифтарифами, которая стимулирует людей регистрировать в Росреестре дома, построенные 10–20 лет назад. Это позволяет потребителям воспользоваться льготами по энерготарифам.

Эксперты предупреждают, что бурное развитие ИЖС может создать серьезные вызовы для региона в будущем, увеличивая риски. В настоящее время застройка ведётся хаотично, требуя значительных энергоресурсов и земельных площадей. Если при строительстве многоквартирных домов застройщики совместно с муниципалитетами обязаны создавать объекты социальной инфраструктуры, то для ИЖС таких требований нет. Это создаёт проблемы, которые придётся решать будущим поколениям, включая необходимость строительства детских садов, больниц, школ и пожарных частей для ИЖС.

Напомним, по итогам 2024 года в Иркутской области ввели 1 605,2 тыс. кв. м жилья, из которых 1 200 тыс. кв. м приходятся на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), а 405,2 тыс. кв. м — на многоквартирные дома (МКД).