Примсоцбанк предоставляет решение финансовых вопросов бизнеса в одном пакете

Для предпринимателей и компаний сегмента МСБ в Примсоцбанке продолжает действовать пакет расчетно-кассового обслуживания «Свой бизнес». В рамках услуги предприниматели, использующие эквайринг и оплату через QR код, могут объединить базовые финансовые операции в одном пакете. Стоимость обслуживания составляет 590 рублей в месяц.
Что входит в пакет:
- открытие расчетного счета и подключение эквайринга – в течение одного рабочего дня, без взимания платы;
- эквайринг с минимальной комиссией от 1%;
- бесплатный перевод на физическое лицо до 1 млн рублей.
Особенности торгового эквайринга в составе пакета:
- бесплатное обучение персонала и техническая поддержка (установка терминалов и выезды специалистов Банка без лимитов);
- зачисление выручки на счет на следующий день – включая выходные и праздничные дни;
- автоматическая отправка реестров операций;
- фиксированные тарифы на весь срок действия договора: от 1% для торгового эквайринга, от 0% до 0,7% для QR кода (СБП).
