Примсоцбанк предоставляет решение финансовых вопросов бизнеса в одном пакете

Для предпринимателей и компаний сегмента МСБ в Примсоцбанке продолжает действовать пакет расчетно-кассового обслуживания «Свой бизнес». В рамках услуги предприниматели, использующие эквайринг и оплату через QR код, могут объединить базовые финансовые операции в одном пакете. Стоимость обслуживания составляет 590 рублей в месяц.

Что входит в пакет:

открытие расчетного счета и подключение эквайринга – в течение одного рабочего дня, без взимания платы;

эквайринг с минимальной комиссией от 1%;

бесплатный перевод на физическое лицо до 1 млн рублей.

Особенности торгового эквайринга в составе пакета:

бесплатное обучение персонала и техническая поддержка (установка терминалов и выезды специалистов Банка без лимитов);

зачисление выручки на счет на следующий день – включая выходные и праздничные дни;

автоматическая отправка реестров операций;

фиксированные тарифы на весь срок действия договора: от 1% для торгового эквайринга, от 0% до 0,7% для QR кода (СБП).

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Реклама.