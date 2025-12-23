Губернатор Иркутской области и мэр Иркутска наградили энергетиков в канун профессионального праздника

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также мэр Иркутска Руслан Болотов отметили энергетиков, внесших значительный вклад в развитие отрасли. Торжественная церемония прошла в Правительстве региона.

Благодарственные письма от главы региона получили свыше 30 специалистов Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Отдельного внимания удостоены сотрудники, благодаря которым в короткие сроки удалось запустить необходимое оборудование на ТЭЦ-9 и тем самым оперативно устранить последствия возникшей внештатной ситуации.

«Ваш труд – весомый вклад в развитие и процветание страны. На вас лежит огромная ответственность за стабильное и бесперебойное функционирование энергетической системы Иркутской области. Без вашей самоотверженной работы невозможно обеспечить комфорт в наших домах, деятельность промышленных предприятий и социальных учреждений, развитие экономики в целом. Энергетики давно привыкли, что даже в свой профессиональный праздник многие из них будут принимать поздравления на рабочих местах. Особой благодарности заслуживают ветераны энергетической отрасли. Вы заложили надежную основу энергетического комплекса региона и продолжаете передавать свой бесценный опыт и глубокие знания молодому поколению специалистов», – сказал Игорь Кобзев.

Ряд энергетиков также удостоены наград от мэра г. Иркутска Руслана Болотова. Он отметил, что именно энергетика должна работать максимально надежно.

Руслан Болотов: – «Вместе мы работаем над тем, что обеспечить комфорт нашим горожанам, стабильность системы жизнедеятельности всего Иркутска на десятилетия вперёд, занимаемся развитием областного центра. Пример тому – тепловой луч. Это колоссальный сложности проект, который мы воплотили несмотря на все трудности. Фактически он кардинально модернизирует инфраструктуру теплоснабжения города. Уже сейчас при переключении в Рабочем нам удалось закрыть 7 неэффективных котельных. Сегодня нам необходим второй теплоисточник либо система, которая его заменит».

Генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко поблагодарил коллективы предприятий за профессиональную, слаженную и командную работу.

«Сегодня мы модернизируем оборудование, занимаемся реновацией тепловых сетей, впервые за несколько десятилетий готовимся к запуску вагоноразгрузочного устройства на Ново-Иркутской ТЭЦ, совместно с властью ищем оптимальные решения для повышения надежности функционирования всех узлов и агрегатов, работаем над улучшением экологической ситуации. Уверен, что огромное трудолюбие и желание энергетиков внести свой вклад в будущее области принесут немало положительных результатов, которым мы все будем гордиться», – сказал Причко.

