США запустят амбициозный проект «Золотой флот»

Президент США Дональд Трамп объявил о грандиозных планах модернизации Военно-Морских Сил Америки. Во время выступления в Мар-а-Лаго Трамп представил концепцию создания двух уникальных боевых кораблей совершенно нового типа, оснащённых современными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты, лазерные установки и искусственным интеллектом. Новый класс кораблей станет частью большого проекта под названием «Новый золотой флот», который предусматривает постройку десятков современных судов различного назначения, передаёт РБК.

Трамп подчеркнул, что новый военный корабль водоизмещением 30-40 тысяч тонн будет оснащен мощнейшими видами вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, современные артиллерийские орудия и электронные компоненты. Важным аспектом стало использование высококачественных материалов, в частности, стальной конструкции корпуса, обеспечивающей повышенную прочность и долговечность.

Планируется, что первый этап программы позволит пополнить флот двумя новыми кораблями стоимостью около $26 миллиардов каждый. Общий бюджет проекта оценивается в сотни миллиардов долларов, а сроки реализации — около 2,5 лет. Для разработки дизайна и технических характеристик судна привлечён сам глава государства, позиционирующий себя как приверженца эстетики и инноваций.

Кроме того, администрация президента объявила о намерении расширить подводный флот, включив в него ещё 15 новейших атомных подводных лодок, что сделает американскую армию самой сильной в мире.

Проект «Золотого флота» направлен на укрепление позиций США на международной арене и демонстрацию силы потенциальным противникам.