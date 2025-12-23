Трамп объявил о создании новых крупнейших боевых кораблей: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп объявил о создании двух новых крупнейших боевых кораблей, стоимость золота обновила исторический максимум, россияне заявили о массовых задержках зарубежных посылок, а из Иркутска запустили прямые рейсы в китайский город Гуанчжоу. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Корабли нового класса

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание новых крупнейших боевых кораблей, которые будут предназначены для противостояния любым противникам. «Это противодействие всем. Никогда не знаешь, кто может появиться, но мы просто хотим мира через силу. Надеемся, нам никогда не придется применять это оружие», – отметил американский лидер, пояснив, что всего планируется создать до 25 боевых кораблей нового класса. Первые суда могут появиться уже в течение двух лет.

Рекорд золота

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум. Она поднялась выше отметки в $4,5 тысячи за тройскую унцию на 03:13 по мск, увеличившись на 2,57%.Уровень в $4 тысячи был впервые превышен в начале октября 2025 года.

Массовые задержки

Россияне массово столкнулись с задержками посылок из-за рубежа. Это связано с мощным увеличением числа отправлений в преддверии Нового года, ужесточением пограничного и таможенного контроля, а также сложными погодными условиями в некоторых регионах. Транспортные компании и таможня задействовали дополнительные силы и средства для ускорения доставки международных отправлений.

Прямой путь

Возобновлено регулярное сообщение между Иркутском и китайским городом Гуанчжоу. Первый рейс, выполненный на лайнере Boeing 737, вылетел с загрузкой в 97%. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Прямой путь занимает около 5,5 часа. В следующем году по маршруту планируют летать круглогодично.

Бюджетные изменения

Депутаты Думы города Иркутска согласовали изменения в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Общий объем доходов составит 41 млрд 680 млн рублей, расходов – 42 млрд 424 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета будет сокращен с 4,7% до 3,6%.