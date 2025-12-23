Минфин США временно разрешил сделки с рядом российских банков

Министерство финансов США выпустило разрешение на проведение определенных финансовых операций с рядом российских организаций. Новые правила позволяют осуществлять сделки, необходимые для поддержки проектов в сфере гражданской атомной энергетики, до 18 июня 2026 года. Об это пишет газета «Известия».

В список организаций, с которых временно сняты ограничения, вошли Банк России, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, а также Альфа-Банк и ряд других крупнейших финансовых институтов. Санкции смягчены и для любых юридических лиц, где этим организациям принадлежит доля в 50% и более.

В документе уточняется, что разрешение распространяется исключительно на операции, связанные с поддержкой гражданских ядерных проектов, которые были начаты до ноября 2024 года. При этом открывать или вести корреспондентские счёта в указанных российских банках по-прежнему запрещено.

Ранее западные страны уже вводили исключения из санкционного режима в отношении российской ядерной отрасли, что связано с ее глобальным значением. Речь, в частности, идет о поставках ядерного топлива и обслуживании энергоблоков, построенных с участием России.