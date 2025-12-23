Новости

Иркутская электросетевая компания планирует увеличить мощность на 20% к концу 2026 года

Иркутская электросетевая компания в 2025 и 2026 годах реализует масштабную программу реконструкции и модернизации своих энергообъектов. В результате ее трансформаторная мощность должна вырасти на один гигаватт, что составит около 20% от общей мощности энергосистемы юга Иркутской области.

«По результатам работ в этом и следующем годах мы планируем «прирасти» на 1 гигаватт трансформаторной мощности. Это примерно 20% от мощности всей энергосистемы юга региона», – сказал исполняющий обязанности генерального директора ИЭСК Илья Бриллиантов.

В 2025 году новые трансформаторы были установлены на подстанциях в Иркутском и Шелеховском районах, включая «Мельниково», «Пивзавод» и «Хомутово». В следующем году работы по установке второго оборудования на этих объектах будут завершены. По мнению руководства компании, такого количества сложных реконструкций в сжатые сроки в истории региональной энергосистемы еще не было.

Параллельно продолжается строительство новой подстанции «Анисимово», где работы ведутся практически круглосуточно. Этот проект также является частью плана по наращиванию надежности и пропускной способности электрических сетей региона.


