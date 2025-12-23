Иркутская область вошла в тройку лидеров России по снижению употребления алкоголя

Аналитики РИА Новости изучили ситуацию, связанную с употреблением алкоголя, в регионах России по итогам ноября 2025 года. В 62 субъектах за год зафиксировано снижение показателей.

Наибольшее сокращение объемов выпитого спиртного отмечается в Пермском крае – на 3,1 литра, до 8,9 литра, Кировской области – на 2,8 литра, до 11,3 литра, Иркутской области – на 2,7 литра, до 7,6 литра на человека.

Также в топе Калужская область: показатель снизился на 2,6 литра, до 7,7 литра, Смоленская область и Карелия – на 2,3 литра, до 8,3 литра и 11,5 литра соответственно.