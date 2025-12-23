В 2025 году в РУСАЛ фестивAL#НАУКА приняли участие 44 000 школьников и их родителей

РУСАЛ подвел итоги масштабного образовательного проекта для детей – РУСАЛ ФестивAL#НАУКА-2025. Марафон интеллектуальных событий, который продолжился с августа по декабрь, объединил 18 городов и поселков, где работают предприятия алюминиевой отрасли России.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

За время марафона команда популяризаторов науки проехала более 15 тысяч километров – от Иркутской до Мурманской области. Научные активности стартовали в Красноярске, а затем состоялись в Шелехове, Братске, Саяногорске, Сорске, Новокузнецке, Таежном, Тайшете, Краснотурьинске, Североуральске, Каменск-Уральском, Бокситогорске, Пикалево, Ухте, Чиньяворыке, Кандалакше, Волгограде. И уже по традиции в финале прошла онлайн-викторина «Аlюментарно».

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

В общей сложности гостями научного фестиваля РУСАЛа в 2025 году стали 44 000 человек. В каждом городе команде организаторов помогали добровольцы. Более 550 волонтеров обеспечивали работу локации интерактивной выставки, активности роботов и VR-кинотеатра, проведение мастер-классов, во время которых дети изготовили более 10 000 тысяч самолетиков, автомобилей и корабликов. Самой любимой активностью, по мнению детей, названо научное шоу. Всего за время фестивального сезона проведено 56 шоу, на которых было организовано более 1000 эффектных экспериментов, взорвано 50 арбузов.

Впервые в рамках детского фестиваля провели три лекции для взрослых, для которых выступили российские ученые в области космоса, промышленного дизайна и астрофизики. Лекции посетили более 500 взрослых, увлекающих наукой.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

Для того чтобы сохранить на память все эмоции события в фойе работала фотобудка с нейросетью, которая моментально обрабатывала и печатала снимки, на которых гости мероприятия могли себя увидеть в будущем. Еще больше фотографий и видеороликов размещалось в группе фестиваля в ВК РУСАЛ ФестивAL. Фотографы фестиваля отсняли более 15 тысяч фотоснимков счастливых детей.

«РУСАЛфестивAL#НАУКА-2025» завершился. Мы снова увидели, что дети с восторгом познают новые технологии, с удовольствием увлекаются в мир точных наук, экспериментируют, управляют роботами, творят в виртуальной реальности. Мир науки стал еще более близким и понятным. Мы отметили для себя, что новый формат – научные лекции для взрослых – тоже понравился гостям и вызвал интерес. А значит мы выполнили свою задачу. Поскольку наш фестиваль очень популярен, мы обязательно продолжим его. Тем более, что в 2026 году «РУСАЛфестивAL#НАУКА» отметит первый 10-летний юбилей. Поэтому, уже сейчас мы приступим к подготовке, чтобы снова удивлять детей во время шоу, увлекать научным творчеством на мастер-классах и знакомить с самыми последними разработками ученых», – отметила Елена Южакова, директор департамента региональных связей Дирекции по связям с общественностью РУСАЛа.

Завершившийся сезон РУСАЛфестивAL#НАУКА был посвящен 25-летию компании.