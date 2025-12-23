Самый большой каток площадью почти 5 тысяч «квадратов» открыли в Иркутске

В Иркутске на острове Конный завершили заливку катка. Его площадь вместе с дорожками составляет 4800 квадратных метров. Пространство могут посещать все желающие.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Специалисты подрядной организации по заказу МКУ "Городская среда" уплотнили снег, залили основание холодной водой и выровняли поверхность горячей. Заключительными этапами стали подрезка льда на неровных участках и шлифовка», – пояснили в мэрии.

В течение зимнего сезона планируется ежедневного проводить очистку льда, заливку и восстановление поврежденных участков. Каток будет открыт до конца февраля, часы работы – с 10:00 до 22:00. С 24 декабря станет доступен прокат коньков.

Всего в Иркутске зальют больше 40 катков, которые есть в каждом районе.