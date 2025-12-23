Спрос на AI-тренеров в Сибири за год вырос на 26%

Рынок труда Сибирского федерального округа демонстрирует растущую потребность в специалистах по обучению искусственного интеллекта, сообщает рекрутинговый сервис hh.ru. За 2025 год в регионе было открыто более ста вакансий для AI-тренеров, что на 26% превышает показатели предыдущего года.

Больше всего предложений размещено в Новосибирской области, Красноярском крае и Омской области. При этом подавляющему большинству работодателей, а именно 67%, наличие у кандидата высшего образования не принципиально, однако почти все вакансии требуют опыта работы от одного до трёх лет.

Отличительной особенностью этой профессии является возможность полностью удаленной занятости, которую предлагают 100% вакансий в регионе. Примерно 80% предложений предполагают полный рабочий день, а остальные 20% – работу в гибком графике, что подходит для совместительства.

В задачи таких специалистов входит составление эталонных ответов для нейросетей, оценка их работы, создание тестов и проверка достоверности информации. Зарплатные предложения в Сибири варьируются в широком диапазоне – от 28 до 188 тысяч рублей, часто включая оклад и премиальную часть.