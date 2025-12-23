Новости

Россияне испытывают трудности с доставкой зарубежных посылок

Россияне столкнулись с длительными задержками в получении международных отправлений. Представители крупных логистических операторов сообщают о резком увеличении количества заказов перед новогодними праздниками, осложнении работы таможни и ухудшении погодных условий в некоторых регионах, передаёт РБК.

Согласно сообщению представителей «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциаций МАКС и АУРЭК, доставка трансграничных грузов замедляется из-за значительного повышения нагрузки на почту и ужесточения проверки на границе. Одни компании утверждают, что задержки сильнее прошлогодних, другие считают их схожими.

Федеральная таможенная служба отрицает свою причастность к проблемам, утверждая, что работает в штатном режиме и предприняла шаги для ускорения обработки отправлений. Таможня подтвердила традиционный всплеск активности в предпраздничный период, однако заявила, что оформление международных отправлений проходит строго в регламентированные законом сроки.

В свою очередь, руководители логистических служб подтверждают значительные временные задержки, вызванные повышенной нагрузкой и международными ограничениями. Некоторые полагают, что увеличение сроков связано главным образом с работой зарубежных логистических цепочек и системой таможенного контроля за границей.

Председатель совета АУРЭК Евгения Черницкая заметила, что растущие задержки доставляют преимущества отечественным производителям, чьи товары быстрее попадают на полки магазинов, позволяя конкурировать с зарубежными поставщиками.


