Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Воспринимаем риски как данность и работаем с ними» – Иван Ильичев о стратегии ГК «ВостСибСтрой» на штормящем рынке
«Интерес к искусству люди не теряют даже в непростые времена»
«Год закалил нас и сделал злее»
Все материалы сюжета

Белый дом поддерживает введение обязательной маркировки домашних животных

Правительство поддержало предложение ввести обязательную регистрацию и маркировку домашних животных. Это решение направлено на улучшение контроля над состоянием здоровья питомцев, предотвращение заболеваний и сокращение числа бездомных животных. Предлагаемые меры предполагают внесение информации о владельце и животном в специальную базу данных — ФГИС «ВетИС», передаёт газета "Ведомости".

<p>Фото https://pixabay.com/</p>

Фото https://pixabay.com/

Основные положения законопроекта:

- Идентификация: Животные будут помечены специальными метками, такими как чипирование, татуировка или специальный знак.
- Регистрация: Владельцы обязаны самостоятельно зарегистрировать своего питомца в информационной системе.
Учет в ВетИС депутаты предложили проводить на безвозмездной основе, а маркировку – за счет владельцев животных.
- Ответственность: Нарушение норм повлечет санкции, однако конкретные механизмы пока уточняются.
- Доступность: Система должна стать общедоступной и удобной для всех пользователей.

Предложение было инициировано группой депутатов Госдумы, включая председателя комитета по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Нину Останину (КПРФ).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес