Белый дом поддерживает введение обязательной маркировки домашних животных

Правительство поддержало предложение ввести обязательную регистрацию и маркировку домашних животных. Это решение направлено на улучшение контроля над состоянием здоровья питомцев, предотвращение заболеваний и сокращение числа бездомных животных. Предлагаемые меры предполагают внесение информации о владельце и животном в специальную базу данных — ФГИС «ВетИС», передаёт газета "Ведомости".

Фото https://pixabay.com/

Основные положения законопроекта:

- Идентификация: Животные будут помечены специальными метками, такими как чипирование, татуировка или специальный знак.

- Регистрация: Владельцы обязаны самостоятельно зарегистрировать своего питомца в информационной системе.

Учет в ВетИС депутаты предложили проводить на безвозмездной основе, а маркировку – за счет владельцев животных.

- Ответственность: Нарушение норм повлечет санкции, однако конкретные механизмы пока уточняются.

- Доступность: Система должна стать общедоступной и удобной для всех пользователей.

Предложение было инициировано группой депутатов Госдумы, включая председателя комитета по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Нину Останину (КПРФ).