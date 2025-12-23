Эксперт заявила о неминуемом спаде байкальского туризма: «Цены дошли до предела»

Гид по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо заявила о спаде байкальского туризма, который фиксируется с лета текущего года. По мнению эксперта, соответствующая тенденция может наблюдаться и далее на фоне завышенных цен на путешествия, непростой экономической ситуации и пресыщения направлением.

«Байкальский туризм перегрелся. Цены дошли до предела. Да, сейчас в меня могут полететь тапки, копья и гнилые помидоры. И я прекрасно понимаю, что можно обосновать любую, даже самую высокую цену на проживание, трансфер, услуги и прочее. Но! Есть здравый смысл. Есть конкуренция с другими регионами и странами, где отдых зачастую дешевле – иногда существенно. И есть простое пресыщение направлением», – отметила в своем тг-канале Татьяна Бройдо.

Она пояснила, что в текущих экономических условиях в стране люди стали экономить и, в частности, на отдыхе. Туры на Байкал многим людям и вовсе не по карману: поездка без излишеств сейчас стоит порядка 150-200 тысяч рублей. Кроме того, в предыдущие годы многие, кто хотел увидеть сибирскую «жемчужину», уже это сделали.

«Важно: я не говорю, что туристов не станет совсем. Они будут. Но их станет меньше. И былого ажиотажа вокруг ледового сезона на Байкале этой зимой ожидать не стоит», – рассказала Бройдо.

Эксперт отметила, что теорию подтверждают факты – есть немало свободных отелей, часть из которых стали опускать цены на фоне пониженного спроса. Снизилось число сборных групп для поездок, есть отмены по турам, у востребованных гидов стало меньше работы. Однако намечающийся кризис является положительным явлением.

«И, кажется, из рынка продавца байкальский туризм наконец (пусть и медленно) превращается в рынок покупателя. И это очень хорошо. Это рост уровня сервиса, который отрасли жизненно необходим. Это более адекватная и гибкая ценовая политика. Это больше интересных предложений от местного бизнеса. И, вероятно, многое другое, о чем мы пока даже не подозреваем», – резюмировала эксперт.

О том, что байкальскому туризму нужна перезагрузка, говорят и власти. Как сообщила SIA.RU руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, число организованных экскурсионных групп заметно сокращается, сохраняется потребность в новых гостиницах: людям не хватает комфортных отелей. При этом количество индивидуальных туристов, предпочитающих планировать маршруты самостоятельно, бронируя проживание и выбирая места посещения по своему усмотрению, существенно возросло.