Кремль проверит планы США по Украине на соответствие договору в Анкоридже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Москва внимательно проанализирует подготовленные американскими переговорщиками инициативы относительно разрешения украинского кризиса, чтобы убедиться, соответствует ли предлагаемое соглашение принципам, установленным ранее на встрече в Анкоридже, передаёт газета "Ведомости".

Основная цель российского руководства заключается в достижении устойчивого мира, а не временного перемирия, отметил Песков. По его словам, власти ожидают конкретных предложений от американских партнеров, чтобы оценить их эффективность и значимость для решения проблемы.

Также Песков выразил озабоченность возможным влиянием третьих сторон, особенно европейских лидеров, на подготовку мирных инициатив. Российские представители подчеркнули необходимость прозрачного и справедливого подхода к переговорам, исключающего манипуляции и использование ситуации в политических целях.

Что известно о планах США

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф провел серию встреч с российским представителем Кириллом Дмитриевым и помощником главы офиса президента Украины Рустемом Умеровым. Несмотря на положительные отзывы о продуктивности дискуссий, стороны признали, что значительных прорывов достигнуто не было.

Ранее The Wall Street Journal выделила пять ключевых препятствий на пути к миру между Россией и Украиной, несмотря на продолжающиеся обсуждения обновленного мирного плана, предложенного США. Стороны конфликта расходятся по принципиальным вопросам, среди которых – территориальный вопрос, отказ Украины от стремления вступить в НАТО, численность украинской армии, статус русского языка, контроль над Запорожской АЭС.