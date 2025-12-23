Спрос на рефинансирование ипотеки в России вырос в несколько раз

В крупнейших российских банках фиксируют резкий рост спроса на услугу рефинансирования ипотечных кредитов. Отдельные игроки видят семикратный рост спроса на эту услугу. Всплеск связан со значительным снижением средних ставок по жилищным кредитам за год, которое составило более 7 процентных пунктов. Об этом пишет газета «Известия».

«Рост популярности рефинансирования ипотеки – это естественный отклик рынка на снижение ключевой ставки. С начала года Центробанк пять раз подряд опускал ставку, и сейчас она составляет 16% против 21% в январе», – напомнил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Средние ставки по рыночной ипотеке снизились с 28,5% до 21,2% годовых, что дает заемщикам, ранее взявшим кредиты под 30%, реальную возможность уменьшить свою долговую нагрузку. Такое снижение позволяет сократить размер ежемесячного платежа примерно на четверть, уменьшая и общую сумму переплаты.

При этом эксперты отмечают, что процесс рефинансирования имеет свои нюансы и не всегда одобряется банками. Например, в Абсолют Банке по итогам третьего квартала одобрили только 10-15% подобных заявок. Для целесообразности процедуры ставка по новому кредиту должна быть как минимум на 2-3 процентных пункта ниже текущей.