Сбер и Эвотор представили первую инновационную кассу самообслуживания

Hовый флагманский продукт для розничного рынка — касса самообслуживания (КСО), созданная специально для торговых сетей. Решение разработано и произведено компанией «Эвотор» при поддержке Сбера, и усиливает позицию Сбера как технологического лидера российского сегмента retail tech.

Новая КСО спроектирована с нуля под запросы российских ретейлеров и позволяет одновременно повышать уровень сервиса для покупателей и снижать нагрузку на персонал. Решение органично встраивается в существующую инфраструктуру сети, не требует кардинальной перестройки ИТ‑ландшафта, а также позволяет использовать привычное оборудование (пинпад, фискальный регистратор, тумбу, ручной сканер, весы) за счет модульной структуры. Последняя позволяет производить монтаж быстро — от 20 минут до 40 минут — и менять отдельные компоненты за 5-7 минут.

Одним из ключевых преимуществ продукта является максимальная открытость и гибкость архитектуры. Открытый API дает ретейлерам возможность подключать собственные разработки, настраивать персонализацию сервисов, использовать большие данные и аналитику для повышения конверсии и среднего чека.

Устройство построено на современной аппаратной платформе: высокопроизводительном процессоре N100 с частотой 2,2 ГГц, оснащено качественным дисплеем 27 дюймов с поддержкой Full HD‑разрешения и встроенной 8‑мегапиксельной камерой. Конструкция и материалы корпуса рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в торговом зале: антивандальное исполнение обеспечивает надежную работу даже при высоких потоках покупателей. КСО принимает любой вид оплаты: картами, улыбкой, по Вжух, NFC и SberPay QR.

Отдельное конкурентное преимущество нового решения — модель использования по подписке. Стоимость одного устройства может достигать 500 тыс. рублей, что делает покупку не всегда доступной для ретейлеров, особенно с широкой сетью точек. Комплект по подписке включает стойку, полку с интегрированными весами, сканер, фискальный регистратор и фискальный накопитель. Также включены лицензионное ПО и сервис: доставка, монтаж, регистрация и настройка устройства, техподдержка 24/7 и обслуживание.

Сбер предлагает гибкую арендную схему, позволяющую использовать передовые кассы самообслуживания без значительных капитальных вложений и быстрее масштабировать инновации по всей сети.

«Запуск новой КСО расширяет линейку цифровых решений Сбера для ретейла и подтверждает роль банка как помощника в технологического развитии отрасли розничной торговли. Инновационная кассовая система помогает российским торговым сетям повышать операционную эффективность, усиливать конкурентоспособность и улучшать клиентский опыт за счёт более быстрого и удобного обслуживания», — Сергей Шубочкин, директор дивизиона «Эквайринг» Сбера.

«При создании было важно найти компромисс между высокой производительностью, функциональностью, надежностью, современным дизайном и доступной ценой. Вызов 2026 года — дать средним и небольшим сетям доступное решение уровня федерального бизнеса, наполненное передовыми технологиями, превратить любой магазин в место, где хочется покупать», — Вячеслав Предыбайло, директор управления отраслевыми решениями Эвотор.