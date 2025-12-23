Почему автостраховка подорожает в 2026 году?

Страховые компании готовятся к росту цен на полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) в 2026 году. Согласно прогнозу Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость ОСАГО увеличится на 5–8%. Причиной этого станут удорожание автозапчастей и изменение порядка формирования страховых премий, передаёт газета "Ведомости".

Что влияет на цену ОСАГО?

Основной фактор повышения стоимости – увеличение расходов на ремонт автомобилей. Стоимость комплектующих существенно выросла за прошедший год, причем изменение цен зафиксировано на уровне примерно 5%. Центральному банку пришлось скорректировать тарифы ОСАГО, расширяя ценовой диапазон на 15% вверх и вниз для легковых машин и на целых 40% для мотоциклистов.

Президент РСА Евгений Уфимцев подчеркивает, что большинство добросовестных водителей не почувствуют сильного удара по кошельку. Повышение коснется преимущественно нарушителей ПДД и тех, кто часто попадает в аварии. Однако, общий тренд на подорожание автомобильных деталей неизбежно приведет к увеличению затрат на страхование для всех категорий автовладельцев.

Чем обернётся новый порядок расчёта?

Расширенный тарифный коридор позволяет страховщикам точнее учитывать индивидуальные особенности каждого водителя, повышая премии лишь для наиболее рискованных участников дорожного движения. Полисы короткого срока действия стали частью общей статистики продаж, что означает большее разнообразие продуктов на рынке, хотя доля краткосрочного страхования невелика и редко используется обычными гражданами.

Таким образом, предстоящий рост стоимости ОСАГО вызван объективными факторами экономики и изменениями законодательной базы. Хотя осторожные автовладельцы сохранят прежнюю сумму взносов, рынок в целом столкнется с увеличением финансовых обязательств.