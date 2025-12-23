При поддержке Эн+ в Иркутске благоустроили пять общественных пространств

В Иркутске презентовали пять инициативных проектов, победивших в прошлом году в конкурсе «Есть решение». Это обновленные игровые и спортивные зоны в парках и скверах, отремонтированный деревянный настил на острове Юность и построенная с нуля детская площадка в микрорайоне Падь Грязнуха. Все работы были выполнены при поддержке компании Эн+.

У амфитеатра на острове Юность отремонтировали напольное покрытие, а также сделали дополнительный настил. Теперь здесь безопасно гулять, территория стала выглядеть более эстетично.

– Здесь полностью заменили основание внутренней лаги и террасную доску, плюс ее покрыли антикоррозийными составами. Это место пользуется спросом в летний период, здесь проводят мастер-классы и различные спортивные мероприятия, – Валентина Устюжина, начальник технического отдела МКУ «Городская среда».

В сквере на бульваре Постышева также отремонтировали покрытие и заменили игровое и спортивное оборудование на детской площадке и в зоне воркаута. Кроме того, там установили скамейки, урны и перголу со светящимся кольцом.

В парке на улице Якоби обновили детскую площадку, пешеходные лестницы, заменили сломанную тарзанку, установили дополнительные игровые элементы. В парке «Авиатор» в Солнечном полностью заменили игровой комплекс, добавили новые элементы, а на берегу водохранилища установили две качели-перголы. В микрорайоне Падь Грязнуха построили с нуля детскую площадку, благоустроив прилегающую территорию. Работы на еще одном объекте – сквере у Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова – сейчас на стадии завершения.

– Для Эн+ крайне важно заниматься благоустройством городов ответственности нашей компании, поэтому мы уже не первый год софинансируем инициативные проекты. В тесном взаимодействии с органами власти и активными горожанами создаем общественные пространства, парки, скверы, зоны отдыха, игровые комплексы для детей и спортивные уголки. Наша поддержка направлена на то, чтобы города становились удобными и комфортными для жителей, – Сергей Кузнецов, директор ООО «Эн+ Гидро».

Конкурс «Есть решение» стартовал в 2022 году. По правилам, местные жители сами определяют проблемные точки на карте города и выдвигают идеи по улучшению территорий. Важным условием для реализации проектов является стартовый взнос от самих инициаторов, составляющий не менее 10% всей стоимости. Чаще всего инициативный платеж вносят спонсоры, оставшаяся же часть денег поступает из регионального и муниципального бюджета.

Компания Эн+ с самого начала поддерживает конкурс: инициативные группы сотрудников вносят идеи, а главное – энергохолдинг финансирует проекты по всей Иркутской области, внося инициативный платеж в размере до 30% их стоимости.

В этом году энергетики помогли реализовать 36 проектов в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском, Черемхово, Свирске и Тулунском районе. Общий объем инициативных платежей составил более 16,5 млн рублей.

Благоустройство городской инфраструктуры – одно из приоритетных направлений социальной политики Эн+, основанной на ценностях ответственного бизнеса, которые определил основатель компании Олег Дерипаска. Компания совместно с региональными и городскими администрациями участвует в создании общественных пространств, парков и скверов, вкладывается в обустройство детских площадок и зон отдыха, развитие значимых социальных, спортивных и медицинских объектов. Представленные проекты – наглядное подтверждение того, как инициатива жителей в сочетании с поддержкой бизнеса меняет облик Иркутска к лучшему.